¡ÖÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ìÆâÂ¡¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×ÎÓÆ»¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®
Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç30Æü¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢31Æü¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å2»þÁ°¡¢±üÂ¿ËàÄ®¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»ÉÕ¶á¤Ç¡¢ÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡ÖÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢ÆâÂ¡¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞÂâ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÆ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¡¢31Æü¡¢ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤ÉÆ°Êª¤¬½ÐË×¤·¤Æ¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤é¤ËÉÕ¶á¤ËÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤ò¤è¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£