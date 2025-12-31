¡ÚRIZIN¡ÛÈ½ÄêÉé¤±¤Î¥Ò¥í¥ä¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤ÎºÆÀïÍ×µá¤Ë¤â¥¢¥ó¥µ¡¼
Âè5»î¹ç¡¡RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¢þ¿ÀÎ¶À¿ ¡½ X¥Ò¥í¥ä
3¥é¥¦¥ó¥É¡¡È½Äê¡Ê3-0¡Ë
¡¡¿ÀÎ¶À¿¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤¬¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÁªÂò¥ß¥¹¤ò²ù¤ä¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥é¥¤µé¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ËÄÌÍÑ¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼ê±þ¤¨¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤µé¤ÎÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Ò¥í¥ä¤âÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¾¡¤ë¿ÀÎ¶À¿¤¬È½Äê¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ï¡¢Éé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´°ÇÔ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¶¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¤·¤¿
¡¡Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤â¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊÑ¤ï¤é¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤¥«¡¼¥É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤¦Áª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º·ë²Ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè3»î¹ç¤ÇÉÚß·ÂçÃÒ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤¬¡¢¥Ò¥í¥ä¤ËºÆÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â²¶¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£
