¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¸ÍÅÄ¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¡¡£±£±·î£¶Æü¤ËÂè£±»ÒÃÂÀ¸¤Îº´Æ£ÂçÍ¤¤¬º£Ç¯£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡£±¹æÄú¤Îº´Æ£ÂçÍ¤¡Ê£³£µ¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£°£¶´ü¡¦£Á£²¡á¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥È¥Ã¥×£Ó¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡££¹·îÂ¿ËàÀî¤ËÂ³¤¯º£Ç¯£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï°²ÂôË¾¡ÊÅìµþ¡Ë¡££³Ãå¤Ë£¶¹æÄú¤ÎÊ¡ÅçÍ¦¼ù¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï£µ£¹£·£°±ß¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ´°¾¡¡£¡Ö£±¹æÄú¤Ç¥á¥Ã¥Á¥ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¾¯¤·½Å¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£´Ø·¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ£±£Í¤Ï¤À¤¤¤Ö³°¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾å½ÐÍè¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£Ç¯¤Ï£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¾¡Î¨¤¬Äã¤¤¤¿¤á£Ó£Ç¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£³·î£²£´¡Á£²£¹Æü¡¦³÷·´¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡ÖÇ¯´Ö£Ö£µ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤Ð£Ó£Ç¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÍè´ü¤Î£Á£±Éüµ¢¡£¡Ö²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡£¥´¥ó¥í¥¯¡Ê£µ¡¢£¶Ãå¡Ë¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¾¡Î¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡£±£±·î£¶Æü¤ËÂè£±»Ò¡ÊÃË¤Î»Ò¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤È¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤À¤±´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢£±·î£±Æü¤Ë¤Ï¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Î¾ì¡¦¹¾¸ÍÀî¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¡£