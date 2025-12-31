Íèµ¨J1¤ÎÄ¹ºê¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³¸ý·Ö¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ÖÍèÇ¯¤âÄ¹ºê¤Ç¡×¡¡¼ç¾¤È¤·¤Æ8Ç¯¤Ö¤ê¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥
¡¡Íèµ¨J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ï31Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³¸ý·Ö¡Ê35¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¡¢»³¸ý·ÖÁª¼ê¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1 É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤»³¸ýÁª¼ê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡»³¸ý¤â¡ÖÍèÇ¯¤âÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯¤Ï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ïº£µ¨¡¢J1¿À¸Í¤«¤é´ÑÀï°ÜÀÒ¤ÇÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¥ê¡¼¥°32»î¹ç3ÆÀÅÀ¤ÇÄ¹ºê¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£