¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤«¤é£²£·Ç¯¡ÄÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Ä¡×·ã¥·¥ÖÉ÷ËÆ¤ËÊÑ¿È
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿Ê¤Ì¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÊþÍ§¡Ê¥Ñ¥ó¥ä¥ª¡Ë¡×¤¬¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤¬£²£´Æü¤ËÅìµþÆþ¤ê¡£ÁêËÀ¤Î°ËÆ£¹â»Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬£Ø¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ê¡ª¥Ñ¥Á¥ê¡¼¥Ã¡×¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¥ä¥ó¤â£Ø¤Ç¡Ö°ËÆ£¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥ó¥ä¥ª¤ÎÎ¹¤¬ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ËÆ£·¯¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×¡ÖËÍ¤Íº£¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Î±ü¤Î¶ù¤Ã¤³¤ËÆâ½ï¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÈ¤«¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤³¤íÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÆüËÜ¤ËÍè¤ÆºÇ¹â¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢£³£°Æü¤Ëµ¢¹ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¡Ö¡ÝÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î´îË¾Êö¤«¤é¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥¹¥ì¥Ã¥È¥Í¥¹ÅôÂæ¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤ËÄ©Àï¡£±î´äÀÐ¤é¤Ë¤Ä¤é¤Ê¤ë¿Íµ¤´ë²è¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£Ø¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡ÖÆó¿Í¤¬¤¢¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Ã¤Ã¤Ä¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Î¼è¤êÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¾Ð´é¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£