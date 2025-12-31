¿·À½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¡§¡È¹âµ¡Ç½¡É¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥éÆÃ½¸¡§¥Ë¥³¥ó COOLPIX P1100¡¡Ä¶Ë¾±ó3,000mmÁêÅö¤ò»£±Æ¡¡Æü¾ï¤«¤éÆÃ¼ì¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë1Âæ
¡ÖCOOLPIX P1100¡×¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢1/2.3·¿¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ë¡£
35mmÈ½´¹»»24-3,000mmÁêÅö¡¢125ÇÜ¤ËµÚ¤ÖÄ¶¹âÇÜÎ¨¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ºー¥à¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢6,000mmÁêÅö¤ÎÄ¶Ë¾±ó»£±Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÄ»¤äÅ·ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤Èï¼ÌÂÎ¤ò¡¢Èæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
³°´Ñ¡¦»ÅÍÍ¡¦ÁõÈ÷
¥ì¥ó¥º¼ýÇ¼»þ¤Î³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï¡¢Ìó146.3¡ß118.8¡ß181.3mm¡£¼ÁÎÌ¤ÏÌó1,410g¡Ê¥«ー¥É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤Ê¤º¤±¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤À¤¬¡¢3,000mmÁêÅö¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÄ¶¹âÇÜÎ¨¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£
ÅëºÜ¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥4.3-539mm¡Ê35mmÈ½´¹»»¤Ç24-3,000mmÁêÅö¡Ë¡¢³«ÊüF2.8-8¤ÎÄ¶¹âÇÜÎ¨¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¥ó¥º¤È¥Ü¥Ç¥£ ¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¾±óÃ¼3,000mmÁêÅö¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥º¤ò¿Ä¹¤·¤¿¾õÂÖ¤¬²¼¤Î²èÁü¤À¡£Á´Ä¹¤ÏÁê±þ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3,000mmÁêÅö¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¸½¼ÂÅª¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
³«Êü¹Ê¤êÃÍ¤ÏF8¤Þ¤Ç°Å¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¸÷³Ø¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡¹½¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê»ý¤Á»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ê¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¥âー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÄ»¥âー¥É¡×¤È¡Ö·î¥âー¥É¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌîÄ»¤ä·î¤Î»£±Æ¤ËÅ¬¤·¤¿ÀßÄê¤Ø¤ÈÀÚ¤ê´¹¤ï¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÌîÄ»¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢·î¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ÎÀßÄê¤ËÌÂ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤À¡£
EVF¡ÊÅÅ»Ò¥Ó¥åー¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÄ¶Ë¾±ó»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò³Û¤Ç»Ù»ý¤·¤Æ°ÂÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤áÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁõÈ÷¤À¡£Ìó236Ëü¥É¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢É¬Í×½½Ê¬¤Ê»ÅÍÍ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤Ï3.2·¿Ìó92Ëü¥É¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¼°¡£¥íー¥¢¥ó¥°¥ë»£±Æ¤È¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë»£±Æ¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥È¥í¥Ü¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤ÅÀ¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢2,000mmÁêÅö¤è¤êÄ¹¤¤¾ÇÅÀµ÷Î¥¤ÏÄ´¸÷ÈÏ°Ï³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
ºîÎã
¸÷³Ø¥ºー¥à¤ÇºÇË¾±ó¤È¤Ê¤ë3,000mmÁêÅö¤Ç»£±Æ¤·¤¿ºîÎã¤Ç¤¢¤ë¡£±ó¤¯¾®¤µ¤¯¡¢µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÌîÄ»¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜµ¡¤ÏÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÄ¶Ë¾±ó»£±Æ¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¼ê»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¡¢¥¹¥âー¥ë¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥Ë¥³¥ó COOLPIX P1100¡¿539mm¡Ê3,000mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/200ÉÃ¡¢F8.0¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
Æ±¤¸¥·ー¥ó¤Ç¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ºー¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥«¥ï¥»¥ß¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯Âª¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Àè±ÔÅÙ¤ä²èÁÇ¿ô¤ÎÄã²¼¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤Ä¤Ä³ÈÂç½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ä¹Ó¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤ÊÍßµá¤Ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤À¡£
¥Ë¥³¥ó COOLPIX P1100¡¿1,078mmÁêÅö¡Ê3,000mmÁêÅö¡Ë¢¨¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ºー¥à¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/100ÉÃ¡¢F8.0¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 800
¥ï¥¤¥ÉÃ¼¤Î24mmÁêÅö¤Ç»£±Æ¡£Ä¶Ë¾±ó»£±Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²è³Ñ¤â¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ï¥¤¥ÉÃ¼¤ò28mmÁêÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤ÇÂçÀª¤òÀê¤á¤ë24mmÁêÅö¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤À¤í¤¦¡£
¥Ë¥³¥ó COOLPIX P1100¡¿4.3mmÁêÅö¡Ê24mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/80ÉÃ¡¢F2.8¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 100
44mmÁêÅö¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÌîÄ»¤äÅ·ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÆÃ¼ì¤ÊÈï¼ÌÂÎ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢¹âÇÜÎ¨¥ºー¥à¤ÎÃæ´Ö°è¤â¼«ºß¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÜÅª¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬ÌÜÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸÷·Ê¤ò¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿»È¤¤Êý¤¬¼«Á³¤ËÀ®Î©¤¹¤ëÅÀ¤âËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ë¥³¥ó COOLPIX P1100¡¿7.9mmÁêÅö¡Ê44mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/800ÉÃ¡¢F3.2¡¢¡Ü0.7EV¡Ë¡¿ISO 100
¤Þ¤È¤á
°ì´ã¥ì¥Õ¤ä¥ß¥éー¥ì¥¹¤Ç¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÄ¶Ë¾±ó»£±Æ¤ò¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥«¥á¥é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬ÃúÇ«¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã±¤Ê¤ëÏÃÂêÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤1Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1Âæ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¡£Ä¶Ë¾±ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤³¤½¤¬¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¦¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£