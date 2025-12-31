¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×ÂðÇÛÊØ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤Î¥®¥â¥ó¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤ë¡©
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Âç¼êÂðÇÛ²ñ¼Ò¤ËÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿¸å¡¢¸½ºß¤ÏÌ¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í¤ÇÄÌÈÎ¤ÎÇÛÃ£¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¤µ¤ó¡£¼Ò°÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ç¡ÖÇÛÃ£°÷¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤Î³Ê¹¥¤Ç²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ëÌû²÷¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÆÀÚ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»þ´Ö»ØÄê¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Çµ¯¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¡¢ÉáÃÊÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÂðÇÛ¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ê¥¢¥ëÂðÇÛÊØÆüµ¡ÄËèÆü¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¢¡ÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
Ãø¡á¤æ¤¤¿¤³¡¼¤¹¤±¡¿¡Ø¥ê¥¢¥ëÂðÇÛÊØÆüµ¡ÄËèÆü¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!!¡Ù