½é¤á¤Æ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËºÇÅ¬¡© ¥½¥Ë¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë»°¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºÇÁ°Àþ¡¦9¡Û´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¡ÖWF-1000XM5¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BCNÁí¸¦¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ç¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇã¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¼Ò¤ÎºÙ¸«ÂóÇÏ¡¦¶¦ÁÏÀïÎ¬¿ä¿ÊÉôÌç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾¦ÉÊ´ë²èÉô1²Ý¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡Ö1000X¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¡£Æó¤Ä¤á¤Ï½¾Íè¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖLinkBuds¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£¤½¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¡ÖC¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1000X¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼ª¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç1000X¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ø²»¼Á¡Ù¡Ø¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ù¡ØÁõÃåÀ¡Ù¤Ç¤¹¡£´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤â¤½¤Î3ÅÀ¤òÁ´¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À½ÉÊ³«È¯¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÙ¸«¥ê¡¼¥À¡¼¡£¡ÖºÇ¿·µ¡¼ï¤ÎWF-1000XM5¤Ï3Ëü6300±ß¤È¡¢ÀÇ½¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Á³Ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â²»¼Á¤Ç²»³Ú¤ËË×Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢LinkBuds¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¼ª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤«¤é¤Î²»¤Ë¤â¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¥â¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¡ÖLinkBuds Fit¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤È¡ÖLinkBuds S¡×¡Ê2Ëü6400±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ª¤ËÆþ¤ëÉôÊ¬¤Ë´Ý¤¤·ê¤ò³«¤±¡¢¼ª·ê¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡ÖLinkBuds Open¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³°³¦¤È¼×ÃÇ¤µ¤ì¤º¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙ¸«¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·¿ÈÖ¤¬C¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ½ÉÊ·²¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡ÖWF-C710N¡×¡Ê1Ëü7600±ß¡Ë¤È¡ÖWF-C700N¡×¡Ê1Ëü5400±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¡ÖWF-C510¡×¡Ê9900±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡500ÈÖÂæ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö500ÈÖÂæ¤Ï½é¤á¤Æ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤¦Êý¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¹ñÀ½¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥½¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢700ÈÖÂæ¤Ï¡Ö1ÂæÌÜ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÀÇ½¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿·µ¡¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯Çä¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿À½ÉÊ¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÙ¸«¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÄ¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»¼Á¤äÁõÃåÀ¤ò²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤ê¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿²ÝÂê¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¶ËÎÏ½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¸å·Ñµ¡¼ï¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1000X¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ºß¤¬M5¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢M4¤«¤é¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤ÎÈæÎ¨¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆËþÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤ÆºÙ¸«¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥½¥Ë¡¼À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥½¥Ë¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥«¥á¥é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÎà¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥½¥Ë¡¼À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥½¥Ë¡¼À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥½¥Ë¡¼À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤Î¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢WF-C710N¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥é¡¼¡£WF-C710N¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿4¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ºÇ¤âÇä¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢C710N¤Ï¤½¤Î2¿§¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥°¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Ö¥ë¡¼¤ÎWF-C710N¤ÏËÜÂÎ¤È½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤ÎÉôÉÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤È¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤«¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈºÙ¸«¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥é¡¼¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¿Íµ¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥Þ¥¤¥«¡¦½©ÍÕ¤±¤ó¤¿¡Ë
¢£Profile
½©ÍÕ¤±¤ó¤¿
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥¤¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëIT¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¿·Ê¹¡¢Webµ»ö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢IT´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü»°¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ë¡¼¥º¤ò¥«¥Ð¡¼
¡ü´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬»Ù¤¨¤ë¥½¥Ë¡¼¤Î¿®Íê
