¡¡2025Ç¯12·î31Æü³«ºÅ¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¶½Ô¢¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÍÎÏ¹»Æ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯Å¸³«¤Ë¡£¶½Ô¢¤ÏÁ°È¾£±Ê¬¡¢ÃÝÂ¼ºéÅÐ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Ï¾¾²¬ÉÒÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶¯°ú¤Ë½³¤ê¹þ¤à·Á¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¤µ¤ì¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ïµ¤Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¾²¼Ï¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È´ÖÞ¼°íºé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î£²¥È¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î²¬ÅÄ±ÍÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¼´¤ËÈ¿·â¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¶½Ô¢¤âÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£22Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿°ÂÅÄ¸÷æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Ã±ÆÈÆÍÇË¤«¤éºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡Ê·ë²Ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡Ë¡£
¡¡·Ò¤¤¤ÇÊø¤¹ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤È¡¢¼éÈ÷Åª¤Ê¤¬¤é¤â¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òÁÀ¤¦¶½Ô¢¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬±®¤¨¤ëÁ°È¾Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ô¢¤Î£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¥°¥Ã¤È°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤ä¿åÃ«·òÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÆÍÇË¸ý¤òÃµ¤ë¤È¡¢58Ê¬¡¢¸«»ö¤ÊÊø¤·¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¡£²¬ÅÄ¤Î¥ë¡¼¥×¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿´ÖÞ¼¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Î¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»î¹ç¤Ë¡£¶½Ô¢¤âÉÍ¾¾³«À¿´Û¤â²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤ÇÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ë¶É¤Ï£±¡Ý£±¤Ç½ªÎ»¡£PKÀï¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤¬Àè¹¶¡¢¶½Ô¢¤¬¸å¹¶¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿PKÀï¤Ï¶½Ô¢¤ÎGK´äÀ¥ñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î£±¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î¥¥Ã¥«¡¼£³¿ÍÌÜ¤¬³°¤·¡¢¶½Ô¢¤Ï£³¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷À®¸ù¡£ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Î£´¿ÍÌÜ¤â³°¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶½Ô¢¤¬PKÀï¤ò£³¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡ÉÀÅ²¬ÂåÉ½¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï£²²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
