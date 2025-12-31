ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×2007Ç¯¤Ë»£±Æ¡¦À©ºî¤µ¤ì¤¿Ì¤¸ø³«MV¤¬Â¸ºß!?18Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ORANGE RANGE¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ë¡¢2007Ç¯¤Ë»£±Æ¡¦À©ºî¤µ¤ì¤¿Ì¤¸ø³«¤ÎMV¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£18Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢12·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMV¤Î¿·»ö¼Â¤âÈ¯³Ð
²Æ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë19Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤È¡¢2025Ç¯¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿Èà¤é¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë2007Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤â¡¢7·î2Æü¡á²Æ¡Ê¤Ê¤Ä¡Ë¤ÎÆü¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÎáÏÂÈÇ¤Î¿·MV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2007Ç¯¤Ë»£±Æ¡¦À©ºî¤µ¤ì¤¿Ì¤¸ø³«¤ÎMV¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMV¤Ï¡¢À©ºî¤·¤¿MV¤¬µÞ¤¤ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ÎMV¤ò¹²¤Æ¤Æ·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿·»ö¼Â¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Òー¥íー¤ËÊ±¤·¤¿ORANGE RANGE¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ï¾¯¤·¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤â¡£º£²ó¤Î¸ø³«¤ËºÝ¤·¡¢Åì±Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÇòÁÒ¿°ìÏº»á¤ËÀµ¼°µö²Ä¤ò¼è¤ê¡¢¸ø³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¸åÆ°²è¤¬Èó¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ÎMV¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥ß¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹õÎò»Ë¤¬Îò»Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ°²è½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥·ー¥ó¤â¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/