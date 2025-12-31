¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛB¥¾¡¼¥ó2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬ÂçÎÌ6ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¡¡Æü¹â¸µ¤¬°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡¡¿å¸ý¡¢À»ÏÂ³Ø±à¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤â3²óÀï¤Ø
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£B¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤ÏÅì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ)¤ËÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Á°È¾19Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾25Ê¬¤Ë¤ÏÆü¹â¸µÁª¼ê¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£Â³¤¯Á°È¾33Ê¬¤Ë¤âÆü¹âÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤ÏÆü¹âÁª¼ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤éÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂçÎÌ6ÆÀÅÀ¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸ý(¼¢²ì)¤Ï¹Åç³§¼Â(¹Åç)¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾7Ê¬¤Ë»³ËÜÏ¡Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Á°È¾28Ê¬¤ËPK¤òÍ¿¤¨1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿½ÅÅÄô£µ±Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤¤ê¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë)¤ÏÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)¤È·ãÆÍ¡£Á°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¸åÈ¾¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤¬¸åÈ¾14Ê¬¤ËÉÛ»ÜÍ£ÅÍÁª¼ê¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¤Ï±öÅÄÎ¿±ûÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·è¤áÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤â¸÷¤ê¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢2²óÀïÆÍÇË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¡£ÍÀî·¼²ðÁª¼ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¤é¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÍÀîÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2²óÀï B¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)6-0Åì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ)
¿å¸ý(¼¢²ì)3-1¹Åç³§¼Â(¹Åç)
À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë)3-1ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)2-0²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³)