¡¡²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ØÂè58²óÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Åìµþ¡¦²Ö±à¿À¼Ò¤ÇÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¿å¿¹¤Ï¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£23²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤ò¡¢¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤Î¤¿¤¯¤í¤¦¤È¤È¤â¤ËÈäÏªÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î°áÁõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¿å¿¹¤Ï¡¢»Ê²ñ¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤Ë¡Ö½ÂÃ«¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÂçµÞ¤®¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥É¥ß¥ÎÊÂ¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
