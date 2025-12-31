18ºÐ¿·À®¿Í¤Ï109Ëü¿Í¡¡25Ç¯¤ËÊÂ¤Ó2ÈÖÌÜ¤Î¾¯¤Ê¤µ
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬31Æü¸øÉ½¤·¤¿2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢07Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿·À®¿Í¡Ê18ºÐ¡Ë¤Ï109Ëü¿Í¤Ç¡¢25Ç¯¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£Åý·×¤¬¤¢¤ë1968Ç¯°ÊÍèºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤Î106Ëü¿Í¤Ë¼¡¤®2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¯»Ò²½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÃË¡¦Ç¯½÷¤ËÅö¤¿¤ë¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ï940Ëü¿Í¤Ç¡¢½½Æó»ÙÊÌ¤Ë¸«¤ë¤ÈºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Áí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë¿·À®¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï0.89¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê0.01¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤¿¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ÏÃËÀ56Ëü¿Í¡¢½÷À53Ëü¿Í¡£
¡¡¿·À®¿Í¿Í¸ý¤Ï¡¢Âè1¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¡Ê1947¡Á49Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬À®¿Í¤·¤¿Ä¾¸å¤Î70Ç¯¤Ë246Ëü¿Í¤ÈºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¡Ê71¡Á74Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬À®¿Í¤·¤¿90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï200Ëü¿ÍÂæ¤È2²óÌÜ¤Î»³¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¯¡£À®¿ÍÇ¯Îð¤Ï22Ç¯4·î¤Ë20ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·À®¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿07Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡¢·Êµ¤²óÉü¤Ê¤É¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯Èæ¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿06Ç¯¤Î·¹¸þ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢06Ç¯Èæ¤ÇÈù¸º¡£¤¿¤À10Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½ÐÀ¸¿ô¤Î¸º¾¯¤¬²ÃÂ®¤·¡¢24Ç¯¤Ï70Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£