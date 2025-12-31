¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¡³Æ¶è´Ö¤ÎÂç³ØµÏ¿¡¡Ê¿ÎÓÀ¶À¡¤¬2¶è¤È9¶è¤ÎÂç³ØµÏ¿¤òÊÝ»ý¡¡¸½Ìò³ØÀ¸¤ÏÀÄÌÚÎÜ°ê¡õÄÔ¸¶µ±¤¬Á°²óµÏ¿¹¹¿·
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Á°²ó·Ð¸³¼Ô7¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤ÎÄº¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¶è´ÖÂç³ØµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢3·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿Ê¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê¤¬2¶è¤È9¶è¤ÎµÏ¿¤òÊÝ»ý¡£9¶è¤Ï1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËµÏ¿¤·¡¢2¶è¤Ï3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤ÏÂè96²óÂç²ñ¤ËÊÂ¤ÓºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ëÁí¹ç3°Ì¡£4¶èÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê¡¢7¶èÄÔ¸¶µ±Áª¼ê¡¢8¶è¤Îº´Æ£²÷À®Áª¼ê¤¬Âç³ØµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹¥Áö¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¶è´Ö¤ÎÂç³ØµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿Ê¿ÎÓÁª¼ê¤¬Â´¶È¤·¤¿º£µ¨¤âÁª¼êÁØ¤Ï·òºß¡£Âç³ØµÏ¿¤ò»ý¤ÄÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê¡¢ÄÔ¸¶Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç¾¡¦¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê¡¢¹â»³¹ëµ¯Áª¼ê¡¢ÌîÃæ¹±µüÁª¼ê¡¢¤Î¡È5ËÜÃì¡É¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸°¤ò°®¤ë»³¾å¤ê5¶è¡£96²óÂç²ñ¤Ç¶è´Ö3°Ì¤ÎÎÏÁö¤ß¤»¤¿±ºÌîÍºÊ¿Áª¼ê¤¬Âç³ØµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¶è´Ö2·å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·²¼¤Î¸±¹¶Î¬¤È¤Ê¤ë¤«¡£29Æü¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï1Ç¯À¸¤Î郄ÀÐ¼ùÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¶è´Ö¤ÎÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµÏ¿¡Û
¢¨4¡¢5¶è¤Ï¸½¹Ô¥³¡¼¥¹
2¶è Ê¿ÎÓÀ¶À¡(Âè100²ó) 1»þ´Ö06Ê¬26ÉÃ
3¶è ÀÄÌÚÍ´¿Í(Âè96²ó) 1»þ´Ö01Ê¬34ÉÃ
4¶è ÀÄÌÚÎÜ°ê(Âè101²ó) 1»þ´Ö01Ê¬09ÉÃ
5¶è ±ºÌîÍºÊ¿(Âè96²ó) 1»þ´Ö10Ê¬45ÉÃ
6¶è Åçºê¿µ°¦(Âè97²ó) 58Ê¬39ÉÃ
7¶è ÄÔ¸¶µ±(Âè101²ó) 1»þ´Ö02Ê¬21ÉÃ
8¶è º´Æ£²÷À®(Âè101²ó) 1»þ´Ö04Ê¬46ÉÃ
9¶è Ê¿ÎÓÀ¶À¡(Âè98²ó) 1»þ´Ö08Ê¬07ÉÃ
10¶è ÅÂÃÏÂöÏ¯(Âè96²ó) 1»þ´Ö09Ê¬19ÉÃ