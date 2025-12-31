¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛD¥¾¡¼¥ó2²óÀï·ë²Ì¡¡ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·èÀ©¤¹¡¡Á°²ó½àV¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï3È¯²÷¾¡
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£D¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³)¤Èº´²ìÅì(º´²ì)¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÉÙ»³Âè°ì¤¬¹¶Àª¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÃæ±ûÆÍÇË¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾8Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤âÎëÌÚÐÔÌ´Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿ÉÙ»³Âè°ì¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)¤ÈÂçÄÅ(·§ËÜ)¤Ë¤è¤ë¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤Î1Àï¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤¬Á°È¾¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾8Ê¬¡¢ÂçÄÅ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë»³ËÜÍãÁª¼ê¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿ÂçÄÅ¤¬¾¡Íø¤·¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë4ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âè100²óÂç²ñ·è¾¡¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)¤ÏÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾26Ê¬¡¢ÂçÊ¬Äáºê¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï»³²¼»çÑàÁª¼ê¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤ÏÂçÊ¬Äáºê¤¬1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤ÏÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¸ÅÀîÁó¿¿Áª¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤êÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾21Ê¬¤ËºÆ¤Ó¸ÅÀîÁª¼ê¤¬º£ÅÙ¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼êDF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á2ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2²óÀï D¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³) 3-0 º´²ìÅì(º´²ì)
ÂçÄÅ(·§ËÜ) 2-0 ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)
ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬) 1-0 ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 3-0 ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)