ÆüËÜ·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¡¢1·îË¬Ãæ±ä´ü¤Ø¡¡¼óÁêÈ¯¸À¤Ç»ØÆ³ÉôÌÌ²ñ¤Ë±þ¤¸¤º
¡¡ÆüÃæ·ÐºÑ¶¨²ñ¤È·ÐÃÄÏ¢¡¢ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ï31Æü¡¢3ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Î¨¤¤¤ë·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤¬2026Ç¯1·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌµþË¬Ìä¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡3ÃÄÂÎ¤Ï31Æü¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£±ä´ü¸å¤Î»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÅÁÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ·Ð¶¨¤Î¿ÊÆ£¹§À¸²ñÄ¹¡ÊÆüËÜÀ½Å´ÁêÃÌÌò¡Ë¤ä·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿ÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ë¡¢Æü¾¦¤Î¾®ÎÓ·ò²ñÆ¬¡Ê»°É©¾¦»öÁêÃÌÌò¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Î¼óÇ¾¤éÌó200¿Í¤¬1·î20¡Á23Æü¤ÎÆüÄø¤Ç»²²Ã¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½ÃÄ¤ÎËÌµþË¬Ìä¤ÏÆüÃæ·Ð¶¨¤¬¼çºÅ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ËÈ¼¤¦Ãæ»ß¤ò½ü¤±¤Ð¡¢1975Ç¯ÅÙ¤«¤éËèÇ¯ÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤ò¹ñÍ²½¤·¤¿2012Ç¯ÅÙ¤Ï9·î¤ÎË¬Ãæ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÃÄÂÎ´´Éô¤Ï¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤¬Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÇÉ¸¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿·ÐºÑ¸òÎ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£