¡¡25Æü¡¢ÆüËÜÈÇDBS¤Î¡ÖÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£³Ø½¬½Î¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ÈÈÎò¤Ë¡È»þ¸ú¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡© ÆüËÜÈÇDBS¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤Î½©ËÜÂçÊåµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÈÈºá»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÎÎ®¤ì
¨¬¨¬¤½¤â¤½¤âDBS¤È¤Ï¡©
¡ÖDBS¤Ï¸µ¡¹¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÀÈÈºá¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£»Ò¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÀË½ÎÏ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¡¦´õË¾¤¹¤ë¿Í¤ËÀÈÈºáÎò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¤»Å»ö¤Ø¤ÎÇÛÃÖÂØ¤¨¤äÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤¤¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¹ñ¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÈÈÎò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë½¢Ï«À©¸Â¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ©ÅÙ¤À¡£¤¹¤Ç¤ËË¡Î§¼«ÂÎ¤ÏµîÇ¯À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉÛ£Ëæ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×
¨¬¨¬ÀÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡Ö¤³¤ÎË¡Î§¼«ÂÎ¤Ï»ö¶È¼Ô¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø½¢¤±¤Ê¤¯¤¹¤ëË¡Î§¡Ù¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£ÀÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¦¤¬ÂÐºö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¸åÀ©ÅÙ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ì¤Íè¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤ÐºÎÍÑ¤Î»þ¤ËÀÀÌó½ñ¤Ç¡Ø»ä¤Ë¤ÏÀÈÈºáÎò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¾ÚÌÀ¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸å¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡×
¨¬¨¬À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡©
¡Ö2020Ç¯¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬ÀË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦À©ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë»Ò¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼é¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç¤À¡×
¨¬¨¬À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿¦¶È¤Ï¡©
¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤äÊÝ°é»Î¤Ï°ìÎ§¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤äÄ¾ÀÜ»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤³Ø¹»¤Î»öÌ³¿¦°÷¤Ê¤É¤Ï»Ò¤É¤â¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤´¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢³Ø½¬½Î¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö¶µ°é»ö¶È¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤À¡£»ÜÀß¤ÎÂ¦¤¬¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÈºáÎò¤Î³ÎÇ§¤¬µÁÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¦¤Ï¹ñ¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤é¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡Ø¤³¤³¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎË½ÎÏ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
¨¬¨¬¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð³Ø½¬½Î¤ÎÃæ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ÈÄ¾ÀÜÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤ºî¶È¤â¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ö¶È¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤¬¡¢300¥Ú¡¼¥¸¤Û¤É¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬º£²ó¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤¦¤À¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½êÂ°¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐÌÌ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ä³Ø½¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥ë¡¼¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÈÈºá¤Ë¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡È»þ¸ú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë
¨¬¨¬ÈÈÎò³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤äÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤È¤¤¤Ã¤¿·ºË¡ÈÈ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÔ´Á¤È¤«Åð»£¤È¤¤¤Ã¤¿¾òÎã°ãÈ¿¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÈÈºá¤Ë¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡È»þ¸ú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹´¶Ø·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢·º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹¹ÔÍ±Í½È½·è¤äÈ³¶â·º¤Î¾ì¹ç¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÈÈºá»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÎÎ®¤ì
¨¬¨¬ÈÈºá»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
¡Ö¤Þ¤º»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤¬¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÈÈÎò¤Î¾ðÊó¤ÏË¡Ì³¾Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬Ë¡Ì³¾Ê¤Ë¾È²ñ¤·¤Æ¡¢²óÅú¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤¿¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤«¤é»ö¶È¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈÈÎò¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ç¡ØÈÈÎò¤Ê¤·¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÈÈÎò¤¬¤¢¤ë¤È¿½ÀÁ¸å¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤«¤é¤Þ¤ºËÜ¿Í¤Ë¤À¤±ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤·¤Æ2½µ´Ö¡¢¡ØËÜÅö¤ËÈÈÎò¤¢¤ê¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È³ÎÇ§¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¤ª¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢Îã¤¨¤ÐËÜ¿Í¤¬ÆâÄê¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ø»ä¤ÏÆâÄê¤ò¼Âà¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤ÐÈÈÎò¤Î¾ðÊó¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
À©ÅÙ¤Ï¡Ö½éÈÈ¤òËÉ¤°¡×¤³¤È¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡©
¨¬¨¬¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö½éÈÈ¤òËÉ¤°¡×¤³¤È¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤«¡©
¡Ö¿·¤·¤¯¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤ò»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤È¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ø»ùÆ¸¤ÈSNS¤Ç»äÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¡Ù¡ØµÙÆü¤äÊü²Ý¸å¤Ë»ùÆ¸¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤¦¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀË½ÎÏÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤ÆÂÐºö¤òµá¤á¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ï»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°ÕÌ£µÁÌ³¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·Æñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¤À¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ÎÎ©¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡©
¡Ö1¤Ä¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤Î¼Â¸úÀ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£Ì±´Ö¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤°Õ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ØÇ§Äê¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ÂÁ´¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¤ÏÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¸½¾ì¤¬°à½Ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤À¡£¸¡Æ¤²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¸½¾ì¤¬°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤ì¤â¥À¥á¡¢¤³¤ì¤â¥À¥á¤È¤Ê¤ë¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£²áÅÙ¤Ë°Ñ½Ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×
