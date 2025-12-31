·ÝÇ½³¦¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¡Perfume¤ÏÌµ´ü¸Â³èµÙ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»
¡¡2025Ç¯¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤òÀáÌÜ¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¸Ä¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£½÷À3¿ÍÁÈ¡ÖPerfume¡×¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤È¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤Ë°Ü¹Ô¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»Â¿·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥ó¥¹¤Ç¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Perfume¤Ï¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ë¡£Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENT¤Ï12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¸µTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤âÆ±¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡ÃËÀ11¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJO1¡×¤ÎÄáË¼¼®²¸¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¡£LAPONE´ØÏ¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À11¿ÍÁÈ¡ÖME:I¡×¤Ï22Æü¡¢COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î4¿Í¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¾¾ÈøÈþÍ¤¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤ÎËÌÀîè½±û¤â¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£¤³¤Î2¿Í¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¶Îµ¿Í¤ÏÇ¯Æâ¤Ç³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß£ó¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï31Æü¤ÇÆ±¶É¤òÂà¼Ò¡£¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£