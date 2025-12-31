¸áÇ¯¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ï940Ëü¿Í¡¡¿·À®¿Í¤Ï109Ëü¿Í
2026Ç¯¤Ï¤¦¤Þ¤É¤·¡Ö¸áÇ¯¡×¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬2026Ç¯1Æü1Æü»þÅÀ¤Î¿Í¸ý¤ò¿ä·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤à¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¸ý¤Ï940Ëü¿Í¤Ç¡¢Áí¿Í¸ý1²¯2296Ëü¿Í¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï7.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¸ý¤òÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Ë48ºÐ¤Ë¤Ê¤ë1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¬168Ëü¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç72ºÐ¤Ë¤Ê¤ë1954Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î147Ëü¿Í¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î130Ëü¿Í¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¼ã¤¯¡¢12ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2014Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ï100Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿·À®¿Í¤Ç¤¢¤ë18ºÐ¤Î¿Í¸ý¤Î¿ä·×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Ç18ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¿·À®¿Í¤Î¿Í¸ý¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÆ±¤¸109Ëü¿Í¤Ç¡¢ºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï56Ëü¿Í¡¢½÷À¤Ï53Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¿·À®¿Í¤Î¿Í¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ä·×¤ò³«»Ï¤·¤¿1968Ç¯°Ê¹ß¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Âè1¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤¬À®¿Í¤ËÃ£¤·¤¿1970Ç¯¤¬246Ëü¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¸å¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤éºÆ¤ÓÁý²Ã·¹¸þ¤òÂ³¤±¡¢Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤¬À®¿Í¤ËÃ£¤·¤¿1994Ç¯¤Ë¤Ï207Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ö¿·À®¿Í¿Í¸ý¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï20ºÐ¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë