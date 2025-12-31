¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¿¶¤êÊÖ¤ê
2025Ç¯¤â¡¢PC¡¦¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼þÊÕµ¡´ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¤Êª¤¬¤Ï¤«¤É¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ëº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬º£¤äÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊ¬Ìî¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹Nothing
2020Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¦Nothing¡£Æ±¼Ò¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPhone (1)¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é·ø¼Â¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÂ³¤±¡¢º£¤äÃíÌÜÅÙ¤ÏÂç¼ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÈæ¸ª¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯¤ÎNothing¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖPhone (3a)¡×¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖPhone (3)¡×¤ò¹ñÆâÈ¯Çä¡£¥«¥á¥éÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ä¥É¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ëGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËFeliCa¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä»È¤¤¾¡¼ê¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²è°ì²½¤¬¿Ê¤ó¤Çµ×¤·¤¤ºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤âÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤ò´Ó¤¯Nothing¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
12·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê1000Âæ¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡ÖPhone(3a) Community Edition¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤ÏÂç¤¤ÊÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡ÖPhone (3a) Lite¡×¤Î¹ñÆâÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Î±½¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÎÆ°¸þ¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖNothing Headphone (1)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±¤¸¤¯º£Ç¯È¯Çä¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖEar¡Ê3¡Ë¡×¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌÏÃÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯µ¡Ç½¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢Ãå¼Â¤Ë¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ë¾åºÇÇö¡õºÇ·ÚÎÌ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Samsung
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëSamsung¡£2025Ç¯¤â¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¼Â¤ËÉý¹¤¤À½ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÌó8.9mm¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÌó4.2mm¤È¡¢½éÂåGalaxy Z Fold¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ë¤Þ¤ÇÇö·¿²½¤µ¤ì¤¿ãþÂÎ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÇö¤µ¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌ215g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â´Þ¤á¡¢ÆüËÜ»Ô¾ìºÇÇö¡õºÇ·ÚÎÌ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S25 Ultra¡×¤Ï¡¢Ìó5,000Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¥»¥ó¥µ¡¼¡¢2²¯²èÁÇ¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¤È¤¤¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ê¥«¥á¥éÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£Galaxy AI¤ÈGoogle Gemini¤ò²£ÃÇÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢AI¤ÎÍøÊØÀ¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¨¤ë¹âµé¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢12·î¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»°¤ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z TriFold¡×¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ò¤¹¤Ù¤Æ³«¤±¤Ð10¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¶¯¤¯»É¤µ¤ê¤½¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆüËÜÈ¯Çä¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆGalaxy Z TriFold¤Î¹ñÆâÅÐ¾ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¡ÖFMV Note U¡×¤¬14¥¤¥ó¥Á¤Ç½ÅÎÌ634g¤Î¾×·â¡£¹ñÆâ¥»¡¼¥ë¥¹¤â·øÄ´¤ÊÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
Windows 10¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¤Ë¤è¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤ÎPC¶È³¦¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÆâ¸Ä¿Í¸þ¤±PCÇ¯´Ö¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨Á´¹ñ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò½¸·×¤¹¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯FCCL¼Ò½¸·×¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFCCL¡Ë¤Î¡ÖFMV¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç¤¤ÊÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎFMV¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢11·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFMV Note U UX-K3¡×¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î¸ø¾Î½ÅÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó634g¡£14·¿¥ï¥¤¥É±Õ¾½ÅëºÜ¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇ·ÚÎÌ¡Ê¢¨2025Ç¯9·î2Æü»þÅÀ¡¢FCCLÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È±³¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
PC»ÈÍÑÎò¤ÎÄ¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖFMV¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÊÝ¼éÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖFMV Note U UX-K3¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹»É·ãÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢FMV¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´°Á´¤ÊÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎPC»Ô¾ì¤Ï¥á¥â¥ê¡¼À½ÉÊ¤Î¹âÆ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÁ´ÂÎÅª¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ÕÍßÅª¤ÊPC¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
À¤³¦½é¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓºÎÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¥¨¥ì¥³¥à
2025Ç¯¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë²ÐºÒ¤ä»ö¸Î¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ë¡Îá¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤âÂÐºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤À½ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¨¥ì¥³¥à¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï2025Ç¯¤Þ¤Ç¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô1°Ì¡ÊBCN¥é¥ó¥¥ó¥°2014Ç¯1·î¡Á2024Ç¯12·î¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦½¼ÅÅ´ïÉôÌç¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ì¥³¥à¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤¬´Ä¶Éé²ÙÂÐºö¤ä°ÂÁ´À¤Î²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖDE-C55L-9000¡×¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ð¥ë¥È¡¦¥ê¥Á¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¤¦¤¿¤¦Æ±À½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹35¡î¡Á50¡î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤²¹ÅÙ´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë»ÅÍÍ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ËÈæ¤ÙÇ®Ë½Áö¤Î´í¸±À¤¬Äã¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¾×·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈ¯²Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥³¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏÆÃ¤ËPC¡¦¥¹¥Þ¥Û·Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¼þÊÕµ¡´ï¤òÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ë°ÕÍßÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î·ø¼Â¤Ê³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
The post ¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¿¶¤êÊÖ¤ê appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.