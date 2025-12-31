Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ

2024Ç¯1·î16Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°¦ÍÑ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢365Æü»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£

³°½ÐÃæ¤ä»Å»öÃæ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡£1Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤À¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤­¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼

¡ÖCarter Move Mug¡Ê¥«¡¼¥¿¡¼ ¥à¡¼¥Ö ¥Þ¥°¡Ë12oz¡Ê350ml¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤­¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Fellow¡Ê¥Õ¥§¥í¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¥×¥í¥À¥¯¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡£

ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢8oz¡Ê230ml¡Ë¡¦12oz¡Ê350ml¡Ë¡¦16oz¡Ê470ml¡Ë¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤À¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥°¥ì¡¼¤Î3¿§¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏCargo Green¤äMint Chip¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤âÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

Ì£¤â²¹ÅÙ¤â1ÆüÃæ¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë

¤³¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢1ÆüÃæÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ÆâÉô¤¬¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ£¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¶âÂ°¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯°û¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

1Ç¯´Ö¤Û¤ÜËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢åºÎï¤Ê¾õÂÖ¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹

¤Þ¤¿¡¢¹á¤ê¤ä¿§¤¬°Ü¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£¤µ¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¦¤À¤±¤ÇOK¤À¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤ªÅò¤Ç¤æ¤¹¤¤¤Ç¤¹¤°¹ÈÃã¤òÆþ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÜÂÎ¤Ï¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Í¥½¨¡£

Ä¹»þ´Ö¤ÎÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥¤¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«Æþ¤ì¤¿É¹¤¬ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÌë¤Þ¤ÇÅòµ¤¤¬½Ð¤ë¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¤Þ¤À¤³¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¡©¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÍ¥½¨¤Ê¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤À¤Ê¡Á¤È´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¿¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨

¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤º¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½Å¤µ¡£12oz¡Ê350ml¡Ë¤À¤ÈËÜÂÎ¤À¤±¤ÇÌó336g¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¥é¥¯¥é¥¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï³°½Ð»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹Àè¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ë

¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¿¤Ï270¡ëÇ±¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤Þ¤ë¡Ö±ÕÏ³¤ìËÉ»ß¥¿¥¤¥×¡×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë°û¤à¤Ë¤Ï¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ç¡¢1Ç¯¤Û¤É»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿·¤·¤¤¥Õ¥¿¤òÇã¤¤Â­¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖCarter Slide Lid¡Ê¥«¡¼¥¿¡¼ ¥¹¥é¥¤¥É ¥ê¥Ã¥É¡Ë ¡×¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤À¤±¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ³«¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¿¡£ºî¶ÈÃæ¤Ë¤âÊÒ¼ê¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î¥Õ¥¿¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌ©ÊÄÅÙ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¸ú²Ì¤ä±ÕÏ³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¿¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ËÜÂÎ¤ÈÄÉ²Ã¤Î¥Õ¥¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó7,000±ß¤È¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È»È¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÂçËþÂ­¡£ÊÌ¤Î¥«¥é¡¼¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ

[¹ñÆâÀµµ¬ÉÊ] ¿åÅû Fellow Carter Move Mug ¿¿¶õÃÇÇ®¥È¥é¥Ù¥ë¥Þ¥° ¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼ ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥° ÊÝ²¹ÊÝÎä (16oz(470ml), ¥Ö¥é¥Ã¥¯)
5,170
Amazon¤Ç¸«¤ë