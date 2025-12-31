¤ª´ê¤¤¡ª ºß¸Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡¢¡ª¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¥µ¥Ã¤È³ó¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤¤♡¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ýー¥Á¡×
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤·¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥×¥Á¥×¥é¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤ËÊØÍø¤Ê¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Î¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ýー¥Á¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¿ä¾©¤Î¥Ýー¥Á¤ò¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ýー¥Á KT new¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÇÛ¿§¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë»É¤µ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ýー¥Á¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó14cm ¡ß 12cm¤Ç¡¢¾®Á¬¤äÌô¡¦å«ÁÏ¹Ñ¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎºÙ¡¹¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Á¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤ê¤Ë¤¯¤¯¾®¤µ¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÆþ¤ê¤½¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢ÇØÌÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¯¥í¥ß¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥Á
¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¡Ö¥¹¥ê¥à¥Ýー¥Á KU ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹õ¥Ùー¥¹¤Ë¥Ñー¥×¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ýー¥Á¡£¥¯¥í¥ß¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£Ìó20cm ¡ß 10cm¤Î²£Ä¹¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¡£¤³¤Á¤é¤â¥Þ¥Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥â¤ä¥ì¥·ー¥È¤Ê¤ÉÇö¤¤¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M