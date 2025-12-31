¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤â¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¡¡Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤â¡ÄÌ¾¾¤¬²ù¤ä¤à¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎEAST¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢DFµ×ÊÝÍÚÌ´¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡¢MFÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¡Ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë¡¢MF¼ÆÌî²÷¿Î¡ÊFCº£¼£¡Ë¤È3¿Í¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄê¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤Ãæ¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÝ¥ÎÃ«¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÁ°È¾15Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ±40Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£ÃÝ¥ÎÃ«¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Î1ÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à´ÖºÝ¤Î2ÅÀÌÜ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¸åÈ¾31Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀ¸¤«¤»¤º¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤Ï·ë¹½¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏ¢ÇÆ¡¢Ï¢ÇÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²æ¡¹´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°²ó²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À½éÀï¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ¥ÎÃ«¤éJ¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿Ê¤àÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎOB¤òJ¥ê¡¼¥°¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥×¥í¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ßº£µ¨¤ÎJ1¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿MF¾®Àô²ÂÊæ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤òÎã¤Ë¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÂÊæ¤Ê¤ó¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Èà¤Î°ìÈÖÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥×¥í¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï²ù¤·¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£º£¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Æü¤¬·Ð¤Ä¤È¤Í¡¢Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÉé¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤é¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¡¢¿Ê²½¤ËÀäÂÐ·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë