Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ä¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³·Á¸©¤Î¾±ÆâÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·î1Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀãÈï³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³·Á¸©Æâ¤Ï1ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾±ÆâÃÏÊý¤Ç¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢31Æü¸á¸å4»þÈ¾¸½ºß¡¢¡ÖÂçÀã·ÙÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾±Æâ¤Ç¤Ï1Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀãÈï³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»³·Á¸©Æâ¤ÏÁ´°è¤Ç1ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç1Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç»³±è¤¤80¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤¬50¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Æü¸á¸å6»þ¤«¤é2Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç»³±è¤¤50¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤¬40¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£