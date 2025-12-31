µÈÂôÎ¼¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¾å±Ç²ñ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¶½¼ý¤Ï£±£¸£´²¯±ß¤òÆÍÇË
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÅÄÃæÞ£¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ë®²è¼Â¼Ì¤Î¶½¼ýµÏ¿¤ò£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿µÇ°¤Ë²ÎÉñ´ì¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¡£¶½¼ý¤Ï£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£±£¸£´¡¦£·²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃåÊª»Ñ¤ÎµÈÂô¤Ï¾ìÆâ¸åÊý¤ÎÄ»²°¸ý¤«¤éÇï¼ê¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¤È²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×ÀûÉ÷¤Ï³¤³°¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Î£²ÉôÌç¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£µÈÂô¤Ï¡ÖÈ¿¶Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¹ñÊõ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£²£ÉÍ¤â¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉõÀÚ¤ê¤«¤éÈ¾Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±ÇÃæ¡£ÍèÇ¯£±·î£±£¶Æü¤«¤é¤Ï£É£Í£Á£Ø¡¢Æ±£²£³Æü¤«¤é¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç¤Î¾å±Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï±ÇÁüÈþ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¿¦¿Íµ»¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤³¤½¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¡£Íû´ÆÆÄ¤â¡Ö±Ç²è¿ÍÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£