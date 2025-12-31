¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ¨½³¤ê°ìÁ®¡ª¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¡×¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè7»î¹ç¤Ç¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡ÊJTT¡Ë¤¬¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë1RTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÈÀã¿«¡É¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£½©¸µ¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸µÃ«Í§µ®¤òÁê¼ê¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£25Ç¯¤Ï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£11·î¤ÎÇë¸¶µþÊ¿Àï¸å¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·µï¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢½©¸µ¤¬Ì¾¾è¤êµó¤²¤Æ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ¨½³¤ê°ìÁ®¤ÇTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö½©¸µ¶¯¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤í¡ª¡×¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ì¤°¤é¤¤¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£