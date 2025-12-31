·¦ÅÄÀµ¹§¡¡¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¥¨¥â¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡·¦ÅÄ¤Ï¡Ö»Å»ö¤â²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó½¼Ê¬¤·¤¿¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ê¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤äµ¤»ý¤Á¤ËÆß´¶¤Ë¤Ê¤é¤º´ò¤·¤¤¤³¤È¤â²ù¤·¤¤¤³¤È¤âÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤Î2025Ç¯¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢6Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£6ËçÌÜ¤ÏºÊ¡¦¿åÀî¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ëµ®½Å¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ÏÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ç¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¹¬¤»¤Ê·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª2026Ç¯¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£