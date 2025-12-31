º£Ç¯¤Î¡Ö¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿²»¡×¡¢¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¤Î¡ÖÇï¼ê¤È´¿À¼¡×£±°Ì¡ÄÊäÄ°´ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
¡¡ÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»Ô¤ÎÊäÄ°´ï¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ê¥ª¥ó¡×¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤Î¡Ö¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿²»¡×¤Ç¡¢¡Ö½÷À½é¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¡¢¹ñ²ñ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿Çï¼ê¤È´¿À¼¡×¤¬£±°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éËèÇ¯Ä´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç£±£µ²óÌÜ¡£¼«Á³²»¤ä´¿À¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹²»À¼¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê²»¤òÆ±¼ÒÆâ¤Ç£±£±¹àÌÜ¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢£±£±·î²¼½Ü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃË½÷£±£°£°£°¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ï²óÅú¼Ô¤Î£³£±¡¦£¹¡ó¤¬Áª¤ó¤À¡££²°Ì¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Æ³¤¤¤¿Âç¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ¤ÎÃ£À®¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿Âç´¿À¼¡×¡Ê£²£¹¡¦£²¡ó¡Ë¡¢£³°Ì¤Ï¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¤ªº×¤ê¤Î²»¡×¡Ê£²£´¡¦£²¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ö¥¯¥Þ¤Î¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ä½»Âð³¹¤Ë¶Á¤¤¤¿È¯Ë¤²»¡×¡Ê£²£³¡¦£±¡ó¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¡×¡Ê£²£²¡¦£¹¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
