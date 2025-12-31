2026Ç¯¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¸ý¿ä·×940Ëü¿Í¡Äº¬µò¤Ê¤¤¡ÈÊº¸á¡É¤ÎÌÂ¿®¤Ç½½Æó»Ù¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤Áí¿Í¸ý³ä¹ç7.6¡ó¡¡ÁíÌ³¾Ê
ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿2026Ç¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ç¤¹¡£
¹±Îã¤Î¿·Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿Í¸ý¤Î¿ä·×¤¬ÁíÌ³¾Ê¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î1Æü¸½ºß¡¢¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¸ý¤Ï940Ëü¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï7.6¡ó¤Ç¤¹¡£
¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÏÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢½½Æó»Ù¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢2026¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë60Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÊº¸á¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯´ÔÎñ¤Î60ºÍ¤ò·Þ¤¨¤ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¸ý¤Ï130Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1965Ç¯¤ÎÌ¦Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿ä·×¤¬174Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬µò¤ÎÌµ¤¤Êº¸á¤ÎÌÂ¿®¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£