ÄëµþÄ¹²¬¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç2ÅÀº¹ÄÉ¤¤ÉÕ¤£Ð£ËÀï¾¡Íø¡ª¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï¡£
¿·³ã¸©ÂåÉ½¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤Ï12·î31Æü¡¢»³¸ý¸©ÂåÉ½¤Î¹âÀî³Ø±à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÀï¤Ç5ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£
¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥ー¥Ñー¤Î¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Üー¥ë¤ò1Ç¯À¸¤Î»ù»³¤¬¥´ー¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ßÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤ÏPKÀï¤Ø¡£
¤ª¸ß¤¤3¿Í¤¬·è¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿5¿ÍÌÜ¡£
ÄëµþÄ¹²¬¤Î¥ー¥ÑーÃç¤¬»ß¤á»î¹ç½ªÎ»¡£
·àÅª¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÄëµþÄ¹²¬¡£
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï1·î2Æü¡¢ºë¶ÌÂåÉ½¤Î¾»Ê¿¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò¡¿¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã