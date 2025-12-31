Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¹Åç³§¼Â¤Ï¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢¹Åç¸©ÂåÉ½¤Î¹Åç³§¼Â¹â¹»¤Ï2²óÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç³§¼Â¤Ï¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤Î¿å¸ý¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾7Ê¬¡¢¹Åç³§¼Â¤Î¥´ー¥ë¥ー¥Ñーß·ÅÄÁª¼ê¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Üー¥ë¤Ë¡¢¿å¸ý¤Î»³ËÜÁª¼ê¤¬¥·¥åー¥È¡£¿å¸ý¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¹Åç³§¼Â¤Ï¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°È¾28Ê¬¡¢Áê¼ê¥ー¥Ñー¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÁª¼ê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿å¸ý¡£½ÅÅÄÁª¼ê¤Î¥´ー¥ë¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¹Åç³§¼Â¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÁª¼ê¸òÂå¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬»î¹ç½ªÎ»¡£3²óÀï¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê2025Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë