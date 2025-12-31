Å¨ÃÏÁíÎ©¤Á¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¡¢¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤ß¡½¡½¡Ö²¶¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤è¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³Ú¤·¤ó¤À¡È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÉñÂæ¡É¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿vol.14¡Û
°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤È¥²¥ì¡¼¥íJr.¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡Âç´¿À¼¤è¤ê¤â¡¢Å¨°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÊý¤¬Ëº¤ìÆñ¤¤Ìë¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¾Ð´é¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¡£½Å°µ¤ÈÌî¼¡¤òÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼çË¤¤¬¡ÈËÜÊª¤Î¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸åÊý¤«¤éÊ¹¤¯¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½ÉÌ¿¤È¤â¸À¤¨¤ëÃÏ¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¡¢°ÛÎã¤Î¹ç¾§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¨°Õ¤Î±²Ãæ¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¡Ö¾Ð´é¡×¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤«¤Ä¤Æµá¤á¤¿¡È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¡É¤¹¤ë´Ä¶¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯12·î¤ÎFA¶¸Áû¶Ê¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥È¥í¥ó¥È¹Ô¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸íÊó¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î½ýÀ×¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÌþ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢4Ëü4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯Îõ¤ÊÌî¼¡¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£ÆÃ¤Ë9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÇÔ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤«¤é¡ÖWe don¡Çt need you!¡Ê²¶¤¿¤Á¤Ë¤ªÁ°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¥È¥í¥ó¥È¤ò¡Ö¿¶¤Ã¤¿¡×ÃË¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÅ¨°Õ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç°ìÎÝ¤ØÊâ¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤Î¼çË¤¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖThey don¡Çt want me¡Ê²¶¤Î¤³¤È¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤è¡Ë¡×
¡¡¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Î¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°Û¼¡¸µ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Å¨¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥²¥ì¡¼¥íJr.¤â»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤·¡¢»¦È²¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤¬¡Ö¤Þ¤¡¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Ï¤ä¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¹¤é¤â±é½Ð¤Î°ìÉô¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¡¢¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê9·î¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ä¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÂçÇÔ¤¹¤ë¸·¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°ìÀÆ¤ËÅ¨°Õ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¸ÉÆÈ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹»Ñ¤Ï¡¢Èà¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡Éé¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ò°¦¤¹¤ë¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4-11¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬¸«¤»¤¿¤¢¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬·è¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ìµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¡¢²æ¡¹¤Ï²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Î»¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çí¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÖËÜÊª¤Î¾¡Éé¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]