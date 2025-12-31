¡ÖÆÍÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ³êÍî¤·¤¿¡×ÉÙ»Î»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿ÃËÀ(38)¤òµß½õ¡¡ÅÐ»³Æ»¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î»ö¸ÎÁê¼¡¤°
¤±¤µÉÙ»Î»³¤ÇÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê38¡Ë¤¬ÁøÆñ¤·¡¢¡ÖÆÍÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ³êÍî¤·¤¿¡×¤È¼«¤éµß½õÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µß½õÂâ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎGPS¤òÍê¤ê¤ËÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤µß½õ¡£ÃËÀ¤ÏÂâ°÷¤Î²ðÅº¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åß¤Î´ü´Ö¡¢ÉÙ»Î»³¤Ç¤ÏÅÐ»³Æ»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤â³êÍî»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
