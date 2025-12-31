¶½Ô¢¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤¹¡ª¡¡¿·³ãÆâÄê¤Î¾¾²¬ÉÒÌé¤¬ÀèÀ©ÃÆ¡¢PKÀï¤Ç¤ÏGK´äÀ¥ñ¥¤¬ÌöÆ°
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë¤ÈÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤òÀ©¤·¤Æ2²óÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶½Ô¢¤Ï¡¢1²óÀï¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤ò2¡Ý0¤Ç·âÇË¡£°ìÊý¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢·ãÀï¶è¤ÎÀÅ²¬¸©Í½Áª¤òÀ©¤·¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£1²óÀï¤Ç¤Ï¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤Î2Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¶½Ô¢¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÂ¼ºéÅÐ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÊü¤ê¹þ¤à¡£ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ÎGKµÈÅÄÁÔÇÏ¤ÏÁê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾¾²¬ÉÒÌé¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£Íèµ¨¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾²¬ÉÒÌé¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢¶½Ô¢¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¤â¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ô¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¶½Ô¢¤Ï22Ê¬¡¢GK´äÀ¥ñ¥¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÅÄ¸÷æÆ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À¤¬¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ì·â¤ÏGKµÈÅÄÁÔÇÏ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶½Ô¢¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ÎÈ¿·â¤¬·ë¼Â¡£58Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç´ÖÞ¼°íºé¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¸Å¶¶Íõ¸à¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿²¬ÅÄ±ÍÂÀ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À´ÖÞ¼°íºé¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯µ»¤¢¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢»î¹ç¤Î·èÃå¤ÏPKÀï¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡£Àè¹¶¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¡¢1¿ÍÌÜ¥¥Ã¥«¡¼¤Î¿åÌîÅÍ°ª¤ÎÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬GK´äÀ¥ñ¥¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û3¿ÍÌÜ¤ÎßÀÃæ°Ë¿á¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¡¢º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆGK´äÀ¥ñ¥¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£¶½Ô¢¤Î3¿ÍÌÜ¾¾²¬ÉÒÌé¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKµÈÅÄÁÔÇÏ¤Ë¿¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û4¿ÍÌÜ¤Îüâ¶¶À®¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¶½Ô¢¤¬3¡Ý1¤ÇPKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¡û¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤ÇÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¶½Ô¢¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý1¡Ë¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡2Ê¬¡¡¾¾²¬ÉÒÌé¡Ê¶½Ô¢¡Ë
1¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡´ÖÞ¼°íºé¡ÊÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ë
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤òÀ©¤·¤Æ2²óÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶½Ô¢¤Ï¡¢1²óÀï¤ÇÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤ò2¡Ý0¤Ç·âÇË¡£°ìÊý¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢·ãÀï¶è¤ÎÀÅ²¬¸©Í½Áª¤òÀ©¤·¤¿ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£1²óÀï¤Ç¤Ï¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¤â¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ô¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¶½Ô¢¤Ï22Ê¬¡¢GK´äÀ¥ñ¥¤Î¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÁÇÁá¤¤¹¶·â¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿°ÂÅÄ¸÷æÆ¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤À¤¬¡¢³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ì·â¤ÏGKµÈÅÄÁÔÇÏ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¶½Ô¢¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¤ÎÈ¿·â¤¬·ë¼Â¡£58Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç´ÖÞ¼°íºé¤¬¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¸Å¶¶Íõ¸à¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿²¬ÅÄ±ÍÂÀ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À´ÖÞ¼°íºé¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯µ»¤¢¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢»î¹ç¤Î·èÃå¤ÏPKÀï¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡£Àè¹¶¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¡¢1¿ÍÌÜ¥¥Ã¥«¡¼¤Î¿åÌîÅÍ°ª¤ÎÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬GK´äÀ¥ñ¥¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û3¿ÍÌÜ¤ÎßÀÃæ°Ë¿á¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¡¢º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆGK´äÀ¥ñ¥¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£¶½Ô¢¤Î3¿ÍÌÜ¾¾²¬ÉÒÌé¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKµÈÅÄÁÔÇÏ¤Ë¿¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¥Ã¥¯¤ÎÀª¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û4¿ÍÌÜ¤Îüâ¶¶À®¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¶½Ô¢¤¬3¡Ý1¤ÇPKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿¡û¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤ÇÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¶½Ô¢¡¡1¡Ý1¡ÊPKÀï¡§3¡Ý1¡Ë¡¡ÉÍ¾¾³«À¿´Û
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡2Ê¬¡¡¾¾²¬ÉÒÌé¡Ê¶½Ô¢¡Ë
1¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡´ÖÞ¼°íºé¡ÊÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ë