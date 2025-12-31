ÅÄ¾å¿¿Âç¤¬·èÄêÎÏÈ¯´ø¤Î2¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¾°»Ö¡¢»³Íü³Ø±¡¤ò²¼¤·¡È7Ç¯¤Ö¤ê¡É¤ÎÁª¼ê¸¢3²óÀï¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¸©Âç²ñ¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÄÌ»»16²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¾°»Ö¡£·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ç¤Ï¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë¤ò6¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤Ç²¼¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë2²óÀï¤Ø¤Î¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢2Âç²ñÏ¢Â³11²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤à»³Íü³Ø±¡¡£Âè99²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¸þ¤±¡¢½éÀï¤Ç¤ÏµþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï23Ê¬¤Ë¾°»Ö¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÀ¾Â¼·½¿Í¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡£¸åÊý¤Ë°ï¤é¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ìÅÙ¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÅÄ¾å¿¿Âç¤¬¥Ü¥ì¡¼¤Ç¿¶¤êÈ´¤¯¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Çµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾°»Ö¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë37Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î±ÝËÜ»Ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ê¡¢¼êÁ°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±±°æÁó¸ç¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁ÷¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÅÄ¾å¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¾°»Ö¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î»³Íü³Ø±¡¤â¡¢75Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÉ¥ÅÄ¾¤¬È¿·â¤Î1ÅÀ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¾°»Ö¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¾°»Ö¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤Ç¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¾°»Ö¡¡2¡Ý1¡¡»³Íü³Ø±¡
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡23Ê¬¡¡ÅÄ¾å¿¿Âç¡Ê¾°»Ö¡Ë
2¡Ý0¡¡37Ê¬¡¡ÅÄ¾å¿¿Âç¡Ê¾°»Ö¡Ë
2¡Ý1¡¡75Ê¬¡¡É¥ÅÄ¾¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë
