ÎÓ²È»°Ê¿¡¡Êì¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀ¸Êó¹ð¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×À¼¤ò¿Ì¤ï¤»´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È»°Ê¿¡Ê55¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Íî¸ì²È¡¦½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç2ÂåÌÜ¤ÎÊì¡¦³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì¤Ï12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡Ä»ä¤Ï2»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÉÂ¼¼¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡É¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»ä¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤â¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¤È²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢º£¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¶¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈá¤·¤¤¤È¤«¡¢¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢»ä²¿¤â²ù¤ä¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î°Â¤é¤«¤ÊÊì¤Î´é¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢»ä¤À¤±ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Êì¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¸µµ¤¤ÊÊý¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ³¤Ï·Ì¾¡¡¹áÍÕ»Ò¡Ê¤¨¤Ó¤Ê¡¦¤«¤è¤³¡Ë1933Ç¯¡Ê¾¼8¡Ë10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼Â²È¤ÏÄà¤ê´È¤ÎÌ¾¾¢¡Ö´ÈÃé¡×¤Ç¡¢ÍÜÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°Âå»°Í·Äâ¶âÇÏ»Õ¾¢¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¡£52Ç¯¤Ë½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤È·ëº§¡£°ìÌç¤Î¡Ö¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ²È¤ò¼é¤ë°ìÊý¡¢¼¹É®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÎÁÊ¤¨¤òÂ³¤±¤ë¡£Ä¹ÃË¤Î¶åÂåÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¢¼¡ÃË¤ÎÆóÂåÎÓ²È»°Ê¿¤ÏÍî¸ì²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹½÷¤ÎÈþ¤É¤ê¡¢¼¡½÷¤ÎÂÙÍÕ¤â·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½°ì²È¡£Èþ¤É¤ê¤ÎÉ×¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊöÎµÂÀ¡£