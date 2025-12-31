±Ñ¹ñ¤Î¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç»àË´»ö¸Î¡¡Æ±¾è¤ÎÍ§¿Í2¿Í»àË´
¡ÊCNN¡Ë±Ñ¹ñ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Åö¶É¤ä¶½¹Ô¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ§¿Í2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï·Ú½ý¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥ª¥°¥ó½£¤È¾¦¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¥é¥´¥¹¤ò·ë¤Ö¥é¥´¥¹¡¦¥¤¥Ð¥À¥ó¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¶è´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤ó¤Ï¥ª¥°¥ó½£¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï¡Ö·Ú¤¤ÂÇËÐ¡×¤òÉé¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢¥ª¥°¥ó½£·Ù»¡¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤ò´Þ¤áÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÊóÆ»´±¤ÏCNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢»á¤ÏÌµ»ö¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶½¹Ô¼ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿Í§¿Í¤Ï¥·¥Ê¡¦¥¬¥ß¤µ¤ó¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥é¥Æ¥£¥Õ¡¦¥¢¥è¥Ç¥ì¤µ¤ó¡£
¥Æ¥£¥Ì¥ÖÂçÅýÎÎ¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥¸¥ç¥·¥å¥¢»á¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¶á¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Î´°Á´¤«¤ÄÁá´ü¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ëµ§¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥·¥å¥¢»á¤Ï»ä¤Ë¡¢ºÇÁ±¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤ó¤Ï¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á3ÃÄÂÎ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï±Ñ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
1½µ´Ö¤¢¤Þ¤êÁ°¤Îº£·î19Æü¤Ë¤ÏÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËKO¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤ó¤Ï¥Ý¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î³Ü¡Ê¤¢¤´¡Ë¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ï¢Ë®Æ»Ï©°ÂÁ´Ââ¡ÊFRSC¡Ë¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎSUV¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
½é´üÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö³º¶è´Ö¤ÎË¡ÄêÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¡×¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·Ãæ¤ËÀ©¸æ¤ò¼º¤¤¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£