ÂçÄÅ¤¬4Âç²ñÁ°·è¾¡¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¡ª¡¡»³ËÜÍã¡õ²£ÉÍFMÆâÄê¤ÎÂ¼¾å·Ä¤¬2ÀïÏ¢È¯¡ÄÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï2²óÀïÇÔÂà
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â±ßµÜÇÕJFAU¡Ý18¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025¤òÀï¤¦Î¾¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡¢2²óÀï¶þ»Ø¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤À¡£Âè100²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬4¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Â×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÏÀ¤àÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Ç½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢5¡Ý0¤È´°¾¡¡£°ìÊý¤Ç¡¢5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÄÅ¤Ï¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤Î1²óÀï¤ÇËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËÁê¼ê¤Ë7¡Ý1¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÎGK¾¾ÅÄ½Ù¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅ¤ÎÂ¼¾å·Ä¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎJÆâÄê¼Ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃæ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ê¡¢ÂçÄÅ¤Ï1²óÀï¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡0¡Ý0¤Ç¸åÈ¾¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¿ë¤Ë»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£ÂçÄÅ¤ÏºÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢Ê¡ÅçÍª»Î¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢¸«»ö¤ÊÈ¿Å¾¤Ç½Ä¤ØÆÍÇË¤·¡¢ÄãÃÆÆ»¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÍã¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÄÀ¤á¡¢ÂçÄÅ¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢¸òÂå¥«¡¼¥É¤â¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÆ±ÅÀÃÆ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÃµ¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¤È¡¢68Ê¬¤ËÂçÄÅ¤¬ÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤òÅ¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿´äùõÅ·Íø¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬Ì£Êý¤ÎÊ¡Åçµþ¼¡¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´é¤ò½Ð¤·¤¿Â¼¾å·Ä¤¬¡¢ÎäÀÅ¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£»³ËÜÍã¤ÈÂ¼¾å·Ä¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢ÂçÄÅ¤¬4Âç²ñÁ°¤Î·è¾¡¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡¢3²óÀï¤ÇÉÙ»³Âè°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¡0¡Ý2¡¡ÂçÄÅ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡48Ê¬¡¡»³ËÜÍã¡ÊÂçÄÅ¡Ë
0¡Ý2¡¡68Ê¬¡¡Â¼¾å·Ä¡ÊÂçÄÅ¡Ë
【ゴール動画】大津は山本凌×田上慶が2試合連続ゴール
