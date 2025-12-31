¥¿¥¤¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ê¼¤ÎÊáÎº18¿Í¤ò²òÊü¡¡·³»ö¾×ÆÍ¸å¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¡×
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇÂ³¤¤¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¿¥¤¤ÏÄäÀï¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ê¼18¿Í¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ïº£·î¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç·ã¤·¤¤¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÁÐÊý¤ÇÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢27Æü¤ËÎ¾¹ñËÉÁê¤Î²ñÃÌ¤ÇÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Î·³»ö¾×ÆÍ¸å¤Ë¥¿¥¤Â¦¤ÇÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Ê¼18¿Í¤¬31Æü¡¢¹ñ¶¸¡Ìä½ê¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¹ñºÝ¿ÍÆ»Ë¡¤ËÂ§¤Ã¤Æ²òÊü¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÏÀïÆ®¤ÎÄä»ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÃÏÍë¤ÎÅ±µî¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¡¢ÄäÀï¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹ç°Õ¹àÌÜ¤òÃå¼Â¤ËÍú¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
