Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤¬ÇÔÂà¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë1¡½2¤Ç¶þ¤·¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¡£¹â¹»ÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÆü¹â¤Î3ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë6¡½0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏÍ¥¾¡4ÅÙ¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¡£Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÏÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¡¢ÅìÊ¡²¬¤Ï½©ÅÄ¾¦¤ò6¡½0¤ÇÂà¤±¤¿¡£
¡¡¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡ËËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡ËÉÙ»³Âè°ì¡¢ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡ËÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ê¤É¤â¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤·¤¿¡£