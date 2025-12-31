ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¼«¿È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ëÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ï¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë´¶Æ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±¤¤Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖDOMOTO¡×Æ²ËÜ¹ä¤¬ÌÚÂ¼¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌÚÂ¼¤è¤ê¤âÂç¤¤Êµû¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤Ï¡ÖÂóºÈ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÅÜ¤ó¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Î¡ÖÂóºÈ¡×¸Æ¤Ó¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¶Ã¤¡¢¹ä¤Ï¡ÖÌÛ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡ÖÆ±¤¤Ç¯¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¡Ø¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤«¤Ä¤ÆÆ±¶É¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤¬¡Ö°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÏ¤·¤¿¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Î¡Ö¶¶¤Î¾å¡×¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖËÍ¾¾ËÜÎí»Î¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¾¾ËÜÎí»Î¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢³Û¤ËÆþ¤ì¤¿¤¦¤ä¤Ä¤ò¼Ö¤«¤é»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÉðÅÄ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°¦¸¤¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÚÂ¼¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È¤Ê¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¥¬¥Ö¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤ß¤Ä¤«¤ì¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¤¢¤ó¤ÊÎÏ¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤â½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¿Í¤ò¤«¤à¤Î¡×¤ÈÉðÅÄ¡£ÌÚÂ¼¤ÏºÆÅÙ¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤¨¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÆ°ºî¤òºÆ¸½¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£