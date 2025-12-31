Á°²óÆÀÅÀ²¦¤Î»°³ûÁÕÂÀ¤¬2ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¤Ï¥Ï¥Ã¥ÈÃ£À®¡ÄËÙ±Û¤¬ÂçÎÌ9È¯´°Éõ¤Ç3²óÀï¤Ø
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤È±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï5ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ËÙ±ÛFW»°³ûÁÕÂÀ¡£¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯ÃË¤¬ÁáÂ®Ì¥¤»¤ë¡£23Ê¬¤Ë¼«¿È¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£37Ê¬¤Ë¤ÏÃ«¸ýÚßÀ®¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ËÙ±Û¤¬Á°È¾2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏËÙ±Û¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£51Ê¬¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿»°³û¤¬Áê¼êGK¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¼«¿È2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£55Ê¬¤Ë¤Ï»°³û¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ßÀ²¬ÂçÀ¤¤¬4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£57Ê¬¡¢67Ê¬¤Ë¤ÏÃ«¸ý¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£69Ê¬¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿ùÂ¼½¼¼ù¡¢74Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îüâ¶¶ÍûÍè¡¢78Ê¬¤ËÆ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÊ¿ÅÄÏ¡¤¬·è¤á¡¢»î¹ç¤Ï9¡Ý0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÙ±Û¤Ï¡¢1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÀï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ËÙ±Û¡¡9¡Ý0¡¡±§¼£»³ÅÄ¾¦
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡23Ê¬¡¡»°³ûÁÕÂÀ¡ÊËÙ±Û¡Ë
2¡Ý0¡¡37Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
3¡Ý0¡¡51Ê¬¡¡»°³ûÁÕÂÀ¡ÊËÙ±Û¡Ë
4¡Ý0¡¡55Ê¬¡¡ßÀ²¬ÂçÀ¤¡ÊËÙ±Û¡Ë
5¡Ý0¡¡57Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
6¡Ý0¡¡67Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
7¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡¿ùÂ¼½¼¼ù¡ÊËÙ±Û¡Ë
8¡Ý0¡¡74Ê¬¡¡üâ¶¶ÍûÍè¡ÊËÙ±Û¡Ë
9¡Ý0¡¡78Ê¬¡¡Ê¿ÅÄÏ¡¡ÊËÙ±Û¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï5ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ËÙ±ÛFW»°³ûÁÕÂÀ¡£¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯ÃË¤¬ÁáÂ®Ì¥¤»¤ë¡£23Ê¬¤Ë¼«¿È¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£37Ê¬¤Ë¤ÏÃ«¸ýÚßÀ®¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£ËÙ±Û¤¬Á°È¾2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿ËÙ±Û¤Ï¡¢1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÀï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
ËÙ±Û¡¡9¡Ý0¡¡±§¼£»³ÅÄ¾¦
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡23Ê¬¡¡»°³ûÁÕÂÀ¡ÊËÙ±Û¡Ë
2¡Ý0¡¡37Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
3¡Ý0¡¡51Ê¬¡¡»°³ûÁÕÂÀ¡ÊËÙ±Û¡Ë
4¡Ý0¡¡55Ê¬¡¡ßÀ²¬ÂçÀ¤¡ÊËÙ±Û¡Ë
5¡Ý0¡¡57Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
6¡Ý0¡¡67Ê¬¡¡Ã«¸ýÚßÀ®¡ÊËÙ±Û¡Ë
7¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡¿ùÂ¼½¼¼ù¡ÊËÙ±Û¡Ë
8¡Ý0¡¡74Ê¬¡¡üâ¶¶ÍûÍè¡ÊËÙ±Û¡Ë
9¡Ý0¡¡78Ê¬¡¡Ê¿ÅÄÏ¡¡ÊËÙ±Û¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛËÙ±Û¤Î10ÈÖ¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¨¡¼¥¹ »°³ûÁÕÂÀ¤¬°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯ÃÆ¡ª
▶▶▶ GOAL ◀◀◀— ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Æü¥Æ¥ì¸ø¼° (@ntv_hss) December 31, 2025
ËÙ±Û¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¡ª⚽
¡Ú2²óÀï¡ÛÂè2»î¹ç
ËÙ±Û(ÅìµþA) 1-0 ±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È(»°½Å)
»î¹ç¤ÏTVer¡¦SPORTS BULL¤ÇLIVEÇÛ¿®Ãæ📶⚡
¤¤¤Þ¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
🛜TVerhttps://t.co/4DVKKiZxOw
🛜SPORTS BULLhttps://t.co/RDLEPJgAoh#Á´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/Wgo5WUFD2f