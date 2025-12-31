¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛC¥¾¡¼¥ó2²óÀï·ë²Ì¡¡Á°²ó¥Ù¥¹¥È4¡¦ÅìÊ¡²¬¤¬²÷¾¡È¯¿Ê¡¡ËÙ±Û¤Ï¾×·â¤Î9¥´¡¼¥ë
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£C¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬)¤Ï½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ)Áê¼ê¤ËÁ°È¾9Ê¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎóîÆ£Î°µ©¶õÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢óîÆ£Áª¼ê¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÂçÎÌ6ÆÀÅÀ¡£Áª¼ê¸¢3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢Á°²óÂç²ñ¤â¥Ù¥¹¥È4¤Î¶¯¹ë¤¬3²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶½Ô¢(Âçºå)¤ÈÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬)¤Î1Àï¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à1ÅÀ¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤¤¡¢·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤ºPKÀï¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤³¤Ç¶½Ô¢¤ÎGK´äÀ¥ñ¥Áª¼ê¤¬1¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¤ÆÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¶½Ô¢¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤Ï¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ì¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¼¯Åç³Ø±à¤¬PK¤ò·è¤á¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1ÅÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¼¯Åç³Ø±à¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ±Û(ÅìµþA)¤Ï±§¼£»³ÅÄ¾¦(»°½Å)Áê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£Á°È¾23Ê¬¤ËÁ°Âç²ñÆÀÅÀ²¦¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»°³ûÁÕÂÀÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾37Ê¬¤ËÃ«¸ýÚßÀ®Áª¼ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤À¤±¤ÇËÙ±Û¤¬ÂçÎÌ7ÆÀÅÀ¡£·×9¥´¡¼¥ë¤Ç3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2²óÀï C¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) 6-0 ½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ)
¶½Ô¢(Âçºå) 1-1(PK3-1) ÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬)
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë) 1-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî)ËÙ±Û(ÅìµþA) 9-0 ±§¼£»³ÅÄ¾¦(»°½Å)