³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡¡£´Ç¯´Ö¸òºÝ¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡ÖÙæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡££´Ç¯´Ö¸òºÝ¤·ÇË¶É¤·¤¿¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤È¤Î¸òºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¬¤Î·ø¤¤ÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡Ø·Ý¿ÍÆ±»Î¤È¤«¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥À¥µ¤¤Îø°¦¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»Å»ö¤¬°ìÈÖÂç»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥±¥ó¥«¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡£Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤¬¡Ö¿¦¾ìÎø°¦¥¢¥êÇÉ¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ê¥·ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¶¦±é¼Ô¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¢¥êÇÉ¤À¤±¤É¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£