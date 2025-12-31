¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¦»³ÅÄËãè½Æà¡¡À¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¤È·ëº§¡õÂè£±»ÒÇ¥¿±È¯É½¡ÖÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê£³£±¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÈÂè£±»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡ÚÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ø¡Û¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤â°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£