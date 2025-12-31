·àÃÄEXILE¤«¤é4¿Í¤¬Â´¶È Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×±öÌî±Íµ×¡¦¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¦Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤â¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·àÃÄEXILE¤«¤éÂ´¶È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬LDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¹â¿ÈÄ¹ÇÐÍ¥¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ©Ãå
Ä®ÅÄ¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏLDH½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î10¿Í¤Î·àÃÄEXILE¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸½êÂ°ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¿¤«¤ò¡¢°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¿·¤·¤¤·àÃÄEXILE¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤â¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·àÃÄEXILE¤Îº£¸å¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿Ä®ÅÄ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤½¤·¤ÆÁáÂ®¡¢ÍèÇ¯¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾®ÌîÄÍ¤âÌó13Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¡Ö¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö·àÃÄEXILE¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£±öÌî¤â¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡Ö¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î·àÃÄEXILE¤ò°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤ÉñÂæ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï±öÌî¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìó3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼Ì¿¿Å¸¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÇÚÊý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö·àÃÄEXILE¤ÏÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLDH¤ÎÌò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ª¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏLDH½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Î10¿Í¤Î·àÃÄEXILE¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸½êÂ°ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¿¤«¤ò¡¢°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤·àÃÄEXILE¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤â¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤ÏÀèÆü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸þ¤¹ç¤¤¡¢Îå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁáÂ®¡¢ÍèÇ¯¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢í÷¤·¤¯¶î¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä®ÅÄ·¼ÂÀ
--------------
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2012Ç¯¤Î9·î¤Ë·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤³¤«¤éº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌó13Ç¯´Ö¡£
¤È¤Æ¤âÇ»¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¸åÇÚ¤â¤Ç¤¡¢Î©¾ì¤â¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î·àÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢º£¤âºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢µ÷Î¥´¶¤â¶á¤¹¤®¤º±ó¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÁ´°÷½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·àÃÄEXILE¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
·àÃÄEXILE¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÍèÇ¯·àÃÄEXILE¤Î¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¸ø±é¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢¤½¤·¤Æ·àÃÄEXILE¤Î±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í
--------------
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢±öÌî±Íµ×¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃÄ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤È²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
½êÂ°¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºLDH¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê³§¤µ¤Þ¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈ¯É½¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤È¤ªÎÏÅº¤¨¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Î·àÃÄEXILE¤ò°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤·¤¤ÉñÂæ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±öÌî±Íµ×
--------------
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë·àÃÄEXILE¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ìó£³Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·àÃÄEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼Ì¿¿Å¸¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÇÚÊý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·àÃÄ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤É¤ò´Ñ¤Æ¡¢Æü¡¹»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ï·àÃÄEXILE¸ø±é¤â¤¢¤ê¡¢ËÍ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃÄEXILE¤ÏÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLDH¤ÎÌò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ª¼Çµï¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ·àÃÄEXILE¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÄ·ýÂÀÏº
