º¸É¨¹üÀÞ¤Î¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¡¢¼£ÎÅ¤Î¸½¾õÊó¹ð¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¡×11·î¤Ë¥í¥±¤Ç²ø²æ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶Àé¾½¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ø²æ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹üÀÞ¤Ç¡ÖTHE TIME,¡×·çÀÊ¤ÎÈþ¿Í¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¸½¾õÊó¹ð¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤â¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢11·î30Æü¤Î¼èºàÃæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢º¸É¨¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Ë¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ ²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤· ¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹ ³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶¥¢¥Ê¤Ï11·î30Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖSASUKE¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¼«ºî¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¯¥ï¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¡×¡Ê4Ëç¤ÎÈÄ¤ËÈô¤Ó°Ü¤ê¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ë¤òÂÎ¸³¡£4ËçÌÜ¤ÎÈÄ¤ËÈô¤Ó°Ü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ëº¸Â¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢°ÂÁ´ÂÐºöÍÑ¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î¸¡ºº¤Ç¡Öº¸æú¹ü¹â¸¶¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£3¥«·î¤ÈÈ¯É½¡£¼ê½Ñ¤Ï¹Ô¤ï¤º¼«Á³¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Û¤«¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¶¥¢¥Ê¤¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ç¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼èºàÀè¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤Î²ø²æ¤¬1Æü¤âÁá¤¯¼£¤ë¤è¤¦µ§¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤â¤¦°ìÅÙÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¡¢²ø²æ¤Î¸½¾õÊó¹ð
¢¡¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¡¢º¸É¨¤ò¹üÀÞ
