µÈÂôÎ¼¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¡Ö1ÈÖºÇ½é¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡×²£ÉÍÎ®À±¤é¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÂÉþ¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ½¸·ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù²ÎÉñ´ìºÂÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÏÂÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎÏÂÉþ»Ñ
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬Êâ¤à50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÆË®²è¼Â¼ÌNo.1¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â·¤Ã¤ÆÏÂÉþ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤âÅÐÃÅ¡£Íû´ÆÆÄ¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éËÜºî¤ÎIMAX¾å±Ç¡¦Dolby Cinema¤Ç¤Î¾å±Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÈÂô¤ÏÍû´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¹Ç°¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¡Ø¤â¤¦1²ó¡Ù¤ÎÂ¿¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤â¤¦1²ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¦1²ó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ËÍ¤é¤Ï¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£²£ÉÍ¤Ï¡Ö¼¹Ç°¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÞµÈÂô·¯¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²æ¡¹¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸½¾ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÅöÁ³º£²ó¡¢²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½é¤á¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢òî¼£Ïº¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²æ¡¹¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤Ë¤«²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤²æ¡¹¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÃæ¤È¤«¤â¡¢¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë1ÈÖºÇ½é¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î°áÁõ¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ëòî¼£Ïº¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡£ÅöÁ³µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¡¢ËÜÅö¤Ëòî¼£Ïº¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬¸ø³«¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤«¤é¤âIMAX¡¢Dolby Cinema¤È»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¼¤ÒÍèÇ¯¤â¤³¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎÏÂÉþ»Ñ
¢¡¡Ö¹ñÊõ¡×¥¥ã¥¹¥È¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬Êâ¤à50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÆË®²è¼Â¼ÌNo.1¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â·¤Ã¤ÆÏÂÉþ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¤âÅÐÃÅ¡£Íû´ÆÆÄ¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éËÜºî¤ÎIMAX¾å±Ç¡¦Dolby Cinema¤Ç¤Î¾å±Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡µÈÂôÎ¼¡¢»£±ÆÃæ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¿ÍÊª
¤Þ¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÅöÁ³º£²ó¡¢²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½é¤á¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢òî¼£Ïº¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²æ¡¹¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤Ë¤«²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤²æ¡¹¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÃæ¤È¤«¤â¡¢¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë1ÈÖºÇ½é¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î°áÁõ¤òÄ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ëòî¼£Ïº¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡£ÅöÁ³µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¡¢ËÜÅö¤Ëòî¼£Ïº¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬¸ø³«¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤«¤é¤âIMAX¡¢Dolby Cinema¤È»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¼¤ÒÍèÇ¯¤â¤³¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û