78¥«·îÊ¬¡¢Ìó1030Ëü±ß¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¡Ä½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê52¡Ë¡¢¾ï½¬ÂÚÇ¼¼Ô¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÄ¹´ü´ÖÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È6²¯±ßÃ¦ÀÇ¡Éµ¿ÏÇ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¸øÃÄ¤Ï12·î30Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö4Âç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡×¤Î¹â³Û¡¦¾ï½¬ÂÚÇ¼¼Ô1Ëü3449¿Í¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï2014Ç¯2·î¤«¤é2021Ç¯10·î¤Þ¤Ç¡¢·×78¥«·îÊ¬¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÌ¤Ç¼ÉÕ¤Ç¡¢Áí³Û¤Ï9517Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1033Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï2023Ç¯4·î¤«¤éÆ±Ç¯12·î¤Þ¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2884Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó313Ëü±ß¡Ë¤¬ÂÚÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¥·¥ó¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¡¦¥¸¥ó¥Û¤Ï°ãË¡ÅÒÇî¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¼«½ÍÃæ¤À¡£