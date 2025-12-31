ËãÌô»ÈÍÑ¤ÇÍºá¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤¬´°Î»¡¡ºòº£¤ÎÁûÆ°¼õ¤±ÂÐ±þ¤«
ÇÐÍ¥¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤¬¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀµ¼°ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤È¡ÈÌ©Ãå¡É
12·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¡ÖÂç½°Ê¸²½·Ý½ÑÁí¹ç¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¥æ¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Í¸Â²ñ¼Ò¡×¤Ïº£·î22Æü¤ËÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£½êºßÃÏ¤ÏÂçî¹¹°è»Ô¤Ç¡¢ÂåÉ½¼ÔÌ¾¤Ï¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥ª¥à¡¦¥Û¥ó¥·¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Í¸Â²ñ¼Ò¡×¤Ï2016Ç¯3·î¤ËË¡¿ÍÅÐµ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ÇÂç½°Ê¸²½·Ý½Ñ´ë²è¶È¤ÎÌ¤ÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÞ¤¤¤ÇÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ï2020Ç¯9·î¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢·×181²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Ý¥Õ¥©¡¼¥ë¡¢¥ß¥À¥¾¥é¥à¡¢¥±¥¿¥ß¥ó¡¢¥ì¥ß¥Þ¥¾¥é¥à¤Ê¤É·×4¼ïÎà¤Î°åÎÅÍÑËãÌôÎà¤ò¾ï½¬ÅêÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ä¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡þ¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ª¥à¡¦¥Û¥ó¥·¥¯¡¢´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ù¤ÇAra¤ÎÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡£2006Ç¯¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²¦¡Ù¡Ø¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¯¥Á¥ç¥ó¡Ù¡ØÌ©²ñ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¥É¥¥¥®¡Ù¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ù¡Ø²¦¤Î±¿Ì¿¡ÝÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿È¬Æü´Ö¡Ý¡Ù¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥° ·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î¡¢ËãÌôÎà´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£